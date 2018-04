Energy Way annuncia assunzioni

Da Start up a Pmi innovativa con oltre due milioni di fatturato, una posizione finanziaria solida, 30 dipendenti (under30) e l’obiettivo di assumere altre dieci persone in un anno. E’ Energy Way società nata nel 2014 per proporre alle imprese soluzioni di ottimizzazione e per il risparmio energetico mediante modelli di intelligenza artificiale. ‘Allora spengo’ è il progetto che mischiando algoritmi e creatività porta queste tematiche nelle scuole insieme alla Regione.

Energy Way è una di quelle aziende che ha beneficiato dei contributi regionali di sostegno alle start up ottenendo circa 300mila euro e ora un progetto sui big data ha superato una prima fase di selezione del secondo bando relativo alla legge 14 per la richiesta di un contributo da 1 milione e 100mila euro.

