Energica protagonista a Eicma

Apre oggi al pubblico, Eicma, l’esposizione internazionale delle due ruote. Protagonista la modenese Energica che ieri ha presentato la moto ufficiale del prossimo mondiale di moto elettriche.

Milleduecento brand distribuiti su sei padiglioni, ruote da sogno capaci di sedurre. Questa è Eicma, l’esposizione internazionale delle moto e mocicli più longeva al mondo che quest’anno ha raggiunto la 76esima edizione. Qui le italiane giocano alla pari con le giapponesi per quanto riguarda al tecnologia, ma non hanno eguali in fatto di stile.

Motori elettrici, E-bike (persino la ducati ne ha presentata una) rilettura dei classi, ultra carenati o naked, per un vintage senza tempo. La casa di Borgo Panigale ha portato tutti i suoi modelli, compreso le moto di Dovizioso e Lorenzo, la Diavel e la Panigale.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet