Energica cresce ancora negli Usa

Energica Motor Company che costruisce moto elettriche ad elevate prestazioni ed è quotata sull’ Aim Italia, continua ad espandersi negli Stati Uniti. La casa modenese ha, infatti, siglato un nuovo accordo commerciale con Hudson Valley Motorcycles nello stato di New York. Il nuovo accordo ha un’importante valenza strategica per Energica in quanto il concessionario – spiega una nota – avrà una rappresentanza esclusiva non solo nello stato di New York ma anche per l’intera regione del nord-est che comprende Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island e Vermont.

Riproduzione riservata © 2019 viaEmilianet