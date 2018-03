Enada primavera al via

L’appuntamento del gaming e dell’amusement leader nel Sud Europa è da domani al 16 marzo alla fiera di Rimini, con l’organizzazione di Italian Exhibition Group, la promozione di SAPAR e il supporto di Euromat.

Ad inaugurare la kermesse, domani alle 11 presso la hall A5 – C5, sarà il presidente della Camera di Commercio di Rimini e di Forlì – Cesena, Fabrizio Moretti, insieme ai presidenti di SAPAR Raffaele Curcio e di IEG, Lorenzo Cagnoni. Subito dopo il taglio del nastro, si terrà la consueta conferenza stampa di apertura, a cui parteciperanno i vertici di IEG e di SAPAR e che servirà a fare il punto sul mercato e gli scenari del momento. L’appuntamento è alle ore 11.15 in sala Tiglio (padiglione A6).

In fiera, spazio all’intera filiera del gioco e a tutte le novità delle aziende italiane ed estere: dalle newslot alle VLT, dalle attrezzature del divertimento ai nuovi sistemi di pagamento, fino agli arredamenti e ai servizi per casinò, sale giochi e bingo. L’evento è imprescindibile per il business del settore e costituisce un’occasione irrinunciabile per delineare gli sviluppi futuri del comparto.

Tanti i convegni e i dibattiti, dove i professionisti potranno confrontarsi con le istituzioni, i produttori e i concessionari di rete, sui temi più di attualità, come il sostegno e la promozione del gioco responsabile e legale e le nuove normative.

Un’edizione particolare, quella del 2018, perché Enada Primavera raggiunge un traguardo importante e spegne 30 candeline, rilanciandosi nel futuro con mille novità. A cominciare da una nuova sezione dedicata all’universo dei giochi senza vincite in denaro, Rimini Amusement Show, area dedicata al mondo dell’intrattenimento puro e che punta a promuovere la creatività e i prodotti italiani anche all’estero. Vi trovano posto: kiddie rides, redemption, videogames, giochi tradizionali e intramontabili come flipper, calciobalilla, bowling, biliardi, ping pong e freccette; nuove tecnologie come realtà virtuale e laser games; attrazioni per parchi, gonfiabili e molto altro. Imperdibili gli eventi più tradizionali, come l’8° SPRING PINBALL TOURNAMENT, torneo internazionale di flipper sportivo, o più innovativi, come il primo Trofeo Rimini Amusement Show 2018, nell’area dedicata agli E-SPORTS, i videogames sugli sport reali.

Ma è la parola ‘internazionalità’ ad essere tra i capisaldi di questa edizione, grazie soprattutto alla piattaforma di matching organizzata da IEG. Le aziende espositrici potranno infatti incontrare i buyer provenienti da molti paesi, soprattutto europei, tra cui: Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Georgia, Bulgaria, Cipro, Turchia, Grecia, Spagna e Tunisia. L’agenda degli appuntamenti è stato possibile fissarla già i giorni scorsi, i business meeting si svolgeranno direttamente negli stand delle aziende con il supporto dell’ufficio marketing estero di IEG.

Enada Primavera si conferma, dunque, una vetrina espositiva che esalta le aspettative del settore, con la partecipazione dei concessionari di rete, delle aziende e di tutti i principali attori del comparto. La nuova sezione dedicata all’amusement, poi, è un segnale di grande vivacità e ottimismo per un rilancio deciso del mondo del gioco d’intrattenimento negli anni a venire.