Emporio Armani caffè apre a Bologna

Il Gruppo Armani annuncia l’apertura a Bologna del nuovo Emporio Armani Caffè e Ristorante, situato all’interno della storica Galleria Cavour, vero punto di riferimento cittadino per lo shopping di lusso internazionale.

“Bologna rappresenta un’importante meta turistica e sono particolarmente orgoglioso di questa apertura in uno dei luoghi più significativi dello shopping cittadino. Questo secondo Emporio Armani Caffè in Italia rientra nella strategia del Gruppo volta a rafforzare la presenza nell’ambito della ristorazione nel nostro Paese. L’equilibrio tra locale e internazionale è per noi vitale, ed è in linea con il messaggio di Emporio che ha uno stile moderno e metropolitano”, ha dichiarato Giorgio Armani.

Il concept è stato ideato personalmente da Giorgio Armani in collaborazione con il suo team di architetti. Lo spazio si sviluppa su una superficie complessiva di 300 metri quadrati e comprende una zona Caffè, una zona Ristorante di circa 100 metri quadri per una capienza di 42 ospiti e un ampio dehors di circa 60 metri quadrati da 25 posti. Motivo dominante è l’accostamento del legno chiaro e scuro a una particolare tonalità di azzurro, più intenso e lucido per le lampade a sospensione della zona Ristorante. Il tocco di rosso delle lampade ‘Diogene’ Armani/Casa aggiunge un accento inatteso. Due portali in metallo bronzato segnano i passaggi dal Caffè al dehors e dal dehors al Ristorante, e aperti, creano uno spazio unico.

Le pareti della zona bar, che occupa circa 30 metri quadrati, sono rifinite in marmorino perlaceo. Il counter laccato effetto canneté abbina il color champagne all’azzurro del piano, e ha sul fondo un grande specchio impreziosito da una rete metallica intrecciata con tessuto naturale. Parte del bancone funge da espositore per Armani/Dolci, con i prodotti esposti su mensole a forma di petalo. La pavimentazione in legno di rovere chiaro posato a spina di pesce rende omogenei i diversi ambienti e fa da sfondo agli arredi: tavoli e sedie ‘da regista’ in legno scuro e tessuto azzurro e divanetti in pelle dorata. I pannelli alle pareti richiamano il motivo a rete e specchio della zona Caffè. La wine cellar a vista mostra una selezione della cantina.

L’offerta del cibo prevede menù differenti per il lunch e per la cena, accomunati dalla filosofia degli Emporio Armani Caffé: piatti inequivocabilmente italiani, semplici e classici, realizzati prestando massima attenzione alla qualità delle materie prime. Alle proposte del pranzo si aggiunge la sera una vera e propria esperienza culinaria, che include i classici del territorio come tagliatelle e tortellini e i classici milanesi come risotto e cotoletta.

