Emiliana Serbatoi ad Agritechnica di Hannover

C’è anche l’azienda modenese Emiliana Serbatoi tra le protagoniste di Agritechnica, la principale fiera mondiale dedicata all’agricoltura e ai macchinari per il settore primario. Alla manifestazione che sta andando in scena in questi giorni ad Hannover, nel cuore della Bassa Sassonia tedesca, sono presenti tutti i maggiori marchi del pianeta per un totale di quasi 3mila espositori. Sono oltre 300 le società che espongono i propri prodotti e servizi, una dozzina quelle modenesi: tra queste appunto compare Emiliana Serbatoi, ormai una presenza fissa e consolidata ai più importanti eventi fieristici nei cinque continenti.

Ad Agritechnica l’azienda di Campogalliano, in procinto di compiere 35 anni di attività con la ricorrenza che cade nel 2018, si è presentata con uno stand pressoché raddoppiato rispetto al passato e con alcuni prodotti innovativi, come il serbatoio in polietilene da 3mila litri “GIANTank” che è stato realizzato in risposta alle esigenze del mercato di cisterne in plastica di elevata capacità; e la linea “Emilsprayer”, serbatoi di varie dimensioni costruiti per la nebulizzazione di pesticidi e non solo.

Insomma anche alla kermesse tedesca, come pure alla fiera internazionale dell’ecologia Ecomondo che si è tenuta a Rimini soltanto la scorsa settimana e dove Emiliana Serbatoi è uno storico espositore, l’azienda guidata da Gian Lauro Morselli ha presentato a clienti, visitatori e operatori di mercato la propria proposta di serbatoi e sistemi di stoccaggio, trasporto e distribuzione del carburante, oltre che di sistemi di controllo e gestione dei rifornimenti; una proposta sempre più ricca e articolata, in maniera tale da poter soddisfare le richieste dei clienti da tutto il mondo grazie pure a un settore export in continua crescita.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet