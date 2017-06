In Emilia Romagna torna BlogVille

Fino al 10 luglio la VI edizione di BlogVille coinvolge borghi storici, cammini, costa e città d’Arte dell’Emilia Romagna – FoodValley, MotorValley e Wellness Valley al centro della promozione digitale attraverso 15 top influencer internazionali – Il progetto, che già si è distinto a livello mondiale per innovazione e avanguardia, si rinnova espandendosi a collaborazioni con altri Paesi europei – L’Austria fa da apripista

Cinque settimane in Emilia Romagna, ma non solo. Con il coordinamento di APT Emilia Romagna BlogVille Italy, progetto digitale lanciato dall’azienda di promozione turistica regionale nel 2012, si apre alla collaborazione con altri Paesi e comincia con l’ente turistico austriaco. Nasce così BlogVille Europe. Parallelamente, si conferma e si consolida il rapporto con l’Ente di Stato della Repubblica di San Marino. Per quanto riguarda l’Emilia Romagna nello specifico, sono 15 i top influencers in arrivo da USA e Canada, mercati di lingua tedesca e francese, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Brasile e Argentina. Gli ambasciatori internazionali saranno ospitati in un appartamento nel centro storico di Bologna per vivere in maniera autentica la citylife del capoluogo, il cui appeal sta conquistando sempre più turisti in arrivo da tutto il mondo (+ 20% nell’ultimo anno). Tra gli altri, attesa una coppia di popolari food bloggers statunitensi (Daryl & MindiHirsh – www.2foodtrippers.com) che nel proprio itinerario di viaggio andranno alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche regionali dall’Emilia fino a Rimini, in occasione di “Al Meni”, il circo felliniano per Massimo Bottura e i grandi chef. Arriva dal Canada, invece, Greg Snell, esperto videomaker (https://www.youtube.com/user/gregorsnell) che con la sua telecamera documenterà durante la sua permanenza il meglio dell’offerta turistica regionale. A coprire egregiamente il canale Istagram ci sarà Emiel Van den Boomen, influencer olandese appassionato di viaggi e fotografia. Ogni settimana saranno tre i bloggers che andranno alla scoperta del territorio e delle sue peculiarità, come Motor Valley, Food Valley e Wellness Valley, in qualità di reporter autentici e sinceri. I singoli itinerari saranno spunto per un’attività di storytelling digitale sulla destinazione che verrà divulgata attraverso i rispettivi blog e canali social. Alcuni di loro, inoltre, saliranno anche a bordo del collegamento ferrioviario ÖBB attivato anche per quest’anno dalla Regione Emilia Romagna con le ferrovie austriache, raggiungendo direttamente da Rimini le località di Achensee e Mayrhofen, nella regione del Tirolo.