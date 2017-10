Emilia Romagna a Borsa Mediterranea di Paestum

L’Emilia-Romagna sarà tra i protagonisti della 20/a edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si svolgerà a Paestum dal 26 al 29 ottobre, tra gli scenari offerti

dal Parco Archeologico, il Museo e la Basilica (http://www.borsaturismoarcheologico.it). Si tratta di un evento unico per l’approfondimento e la divulgazione di temi dedicati al turismo e al patrimonio culturale, occasione d’incontro per gli addetti ai lavori, operatori turistici e culturali,

viaggiatori. All’interno della Borsa, la Regione sarà presente con un proprio stand che promuoverà, in particolar modo il Turismo Esperenziale dei Cammini e Vie dei Pellegrini che

propone mete attorno alle quali ruotano ‘mondi’ riconducibili non solo alla religione, ma anche all’arte, all’esperienza sostenibile e slow, alla tradizione, alla cultura dell’accoglienza e alle eccellenze del territorio.

