Emil Banca, verso il voto dei soci

I quasi 24 mila soci di Emil Banca saranno chiamati domenica ad esprimere il giudizio definitivo sul progetto di incorporazione del Banco Cooperativo Emiliano. L’Assemblea straordinaria dei Soci della Bcc bolognese è convocata per le 9.30 all’Unipol Arena, a Casalecchio di Reno. Contemporaneamente, alle Fiere di Reggio Emilia, si terrà l’Assemblea Straordinaria degli oltre 20mila soci del Banco Cooperativo Emiliano, anche loro chiamati ad esprimersi sul progetto di quella che si prefigura come la più importante aggregazione a livello nazionale tra due realtà del credito cooperativo e che, se approvato, vedrà la nascita della seconda Bcc d’Italia per parametri dimensionali. La nuova Bcc, che manterrà il nome Emil Banca, opererà con 84 filiali su un territorio che si estenderà su sei provincie (Mantova, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e Bologna).

