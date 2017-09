Emak presenta le motoseghe firmate Giugiaro

Emak, leader a livello europeo nella produzione e commercializzazione di macchine per il giardinaggio e per il settore forestale, presenta le nuove motoseghe professionali da potatura GST 360 di Oleo-Mac e MTT 3600 di Efco.

Concepite per le attività di sramatura, abbattimento e il lavoro in quota dei professionisti del “tree-climbing”, sono “macchine compatte e versatili, che si caratterizzano per l’eccellente rapporto peso-potenza e l’estrema maneggevolezza. L’ottimo bilanciamento e l’ergonomia perfetta sono assicurate dalla prestigiosa firma Made in Italy di Giugiaro che ha curato il design delle motoseghe” si legge in una nota.

Nei modelli GST 360 di Oleo-Mac e MTT 3600 di Efco la presenza di dispositivi come l’avviamento facilitato “EasyOn”, che ammortizza l’effetto della compressione del motore professionale per una partenza senza sforzo, e l’“Air Purge”, che favorisce le fasi di avviamento a freddo e dopo ogni rifornimento, rende l’utilizzo delle motoseghe più pratico e confortevole.

“Le migliori prestazioni anche in situazioni gravose sono assicurate da coppia e velocità di taglio, dalla pompa olio in alluminio regolabile e dal piano barra in alluminio, che incrementa la resistenza e rendimento durante i tagli più impegnativi”.

