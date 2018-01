Emak festeggia i 100 anni con nuovi cataloghi

Emak, leader a livello europeo nella produzione e commercializzazione di macchine in ambito giardinaggio e forestale, è lieta di presentare i nuovi cataloghi dei marchi Efco, Oleo-Mac, Nibbi e Bertolini, che raggiunge quest’anno lo storico traguardo dei 100 anni di attività.

Sono molte le novità, a partire dalla scelta, per Efco e Oleo-Mac, di raccogliere in unico catalogo tutte le referenze dei Prodotti e degli Accessori per semplificare le operazioni di ricerca e selezione.

Per facilitare la selezione della macchina più idonea alle proprie esigenze, sono stati studiati dei percorsi di scelta per ambiente (casa, campagna, bosco, urbano) e per tipo di lavoro (taglio e potatura, taglio dell’erba, trattamenti e irrigazione, preparazione del terreno, pulizia, trasporto, lavori a basso impatto ambientale), suddiviso per le relative attività specifiche (ad esempio tagliare legna per camini, sramare, abbattere alberi, potare, ecc.).

Sul fronte dei prodotti a marchio Efco e Oleo-Mac, sono molte le novità: su tutte, il rinnovo dell’intera offerta dei tagliaerba, elettrici, a spinta e semoventi, che ha interessato l’upgrade stilistico e lo sviluppo di un design innovativo delle ruote. Il completamento della gamma dei decespugliatori (da 22 a 55cc), con l’introduzione di nuovi modelli di decespugliatori leggeri, a scoppio multifunzione, a scoppio professionali e a motore a zaino/spalla, che si caratterizzano per un forte family feeling dal punto di vista estetico e per la dotazione di soluzioni progettate per migliorare le prestazioni e il confort dell’operatore.

Verranno presentati nel corso dell’anno anche nuovi modelli di motoseghe a scoppio di piccola e media potenza, tagliasiepi a motore con asta, motozappe e idropulitrici. E tra i prodotti di punta dell’anno, da segnalare i nuovi atomizzatori e soffiatori.

I cataloghi 2018 di Bertolini e Nibbi presentano due importanti novità nella gamma di macchine dedicate alla lavorazione del terreno e alla cura di orti e giardini. La nuova motozappa per uso intensivo, che si caratterizza per avere due velocità in avanti e una retromarcia, una eccellente combinazione per le lavorazioni più difficili, e il nuovo modello di falciatrice per uso intensivo, che coniuga prestazioni professionali e grande maneggevolezza, rendendola ideale per un’utenza di privati esigenti e agricoltori.

