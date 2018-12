Emak e Merlo insieme per la formazione

Emak annuncia la nuova partnership con il Gruppo Merlo, leader mondiale nella progettazione e produzione integrata di macchine ad alta tecnologia per l’edilizia, l’agricoltura, l’industria e l’igiene urbana.

Emak e Merlo sono due realtà industriali italiane dinamiche, profondamente radicate sul territorio e all’avanguardia tecnologica. Grazie alla ricerca e allo sviluppo continuo di nuovi prodotti le due aziende si sono distinte sul mercato internazionale per la capacità di anticipare e soddisfare le esigenze dei clienti.

All’impegno costante per l’innovazione, Emak e Merlo affiancano da sempre l’attenzione verso la sicurezza degli operatori: da questa premessa nasce la nuova collaborazione volta a realizzare corsi di formazione rivolti ai professionisti del verde, dedicati alla sicurezza e alla prevenzione nell’utilizzo corretto ed efficiente delle macchine e delle attrezzature da giardinaggio.

“Siamo lieti di annunciare la nuova partnership con il Centro Formazione e Ricerca del Gruppo Merlo per la realizzazione di corsi di formazione. Il CFRM è la realtà più innovativa in Italia e tra le più apprezzate in Europa per l’addestramento all’uso di macchine industriali, agricole e per il mondo delle costruzioni.” – spiega Luca Vandelli, Customer Service Manager di Emak.

“Da sempre in Emak riconosciamo alla formazione un valore strategico: è lo strumento principale per promuovere e valorizzare lo sviluppo professionale dei collaboratori, tutelandone al contempo la sicurezza. E per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro nell’utilizzo di macchine e attrezzature da giardinaggio e forestale, non può prescindere da una formazione adeguata e da un addestramento mirato.”