Emak cede Raico a Kramp

Emak S.p.A. (MTA, STAR), società a capo di uno dei maggiori gruppi a livello globale nei settori dell’outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, e dei relativi componenti ed accessori, annuncia di aver sottoscritto in data odierna un accordo vincolate per la cessione a Kramp S.r.l., controllata italiana con sede a Reggio Emilia del Kramp Groep, leader europeo nella distribuzione di ricambi e accessori per il settore agricolo, del 100% del capitale sociale di Raico S.r.l.. Tale accordo prevede un corrispettivo di 5,5 milioni di euro.

Raico è specializzata nella distribuzione di componenti e accessori per trattori agricoli, macchine industriali e movimento terra, con un fatturato pari a circa 12,8 milioni di Euro, un Margine Operativo Lordo pari a 0,5 milioni di euro e una posizione finanziaria netta passiva di 0,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017.

L’offerta vincolante prevede che il completamento dell’operazione sia soggetto a condizioni e impegni usuali per tale tipologia di operazioni. Il closing dell’operazione, con il pagamento ed il passaggio delle quote, è previsto entro la fine del corrente mese di marzo.

Kramp Groep è il più grande distributore tecnico in Europa che fornisce una gamma completa di prodotti e servizi ai rivenditori e alle officine nei settori dell’agricoltura, dell’orticoltura e della silvicoltura. Un’ampia gamma di prodotti, elevati livelli di scorte, consegne rapide e la perfetta soluzione di e-business fanno di Kramp un partner commerciale affidabile e indispensabile per i suoi clienti. Fondata nel 1951, Kramp ha sede a Varsseveld, nei Paesi Bassi, e opera in quasi tutti i paesi europei.

Il Presidente di Emak, Fausto Bellamico, così commenta: “Questa operazione rafforza la collaborazione commerciale già in essere tra Emak e Kramp. Allo stesso tempo, siamo convinti che l’ingresso nel Gruppo Kramp rappresenta per Raico un’ottima opportunità per vedere ulteriormente valorizzate le proprie competenze.”

Kramp ha attualmente un ufficio commerciale a Reggio Emilia e i prodotti per il mercato italiano vengono consegnati dal magazzino logistico tedesco. Il CEO di Kramp, Eddie Perdok, commenta: “Come Kramp abbiamo l’obiettivo di diventare il partner essenziale di ricambi e accessori per il settore agricolo. In Italia siamo relativamente piccoli e con l’acquisizione di Raico possiamo rafforzare la nostra posizione nel mercato italiano. Le due società saranno riunite in un’unica sede e abbiamo l’ambizione di costruire un nuovo magazzino con uffici nella zona di Reggio Emilia per potenziare la nostra attività in Italia e fornire il miglior servizio ai nostri clienti. Con l’acquisizione di Raico possiamo beneficiare delle conoscenze tecniche e di mercato del personale di Raico. “