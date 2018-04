Emak approva il bilancio

L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Emak S.p.A. si è riunita in data odierna e si è espressa, con riguardo ai diversi punti all’ordine del giorno.

L’Assemblea ha approvato la relazione del Consiglio di amministrazione ed il Bilancio d’Esercizio 2017 di Emak S.p.A. e ha deliberato la distribuzione di un dividendo unitario lordo di € 0,035 (cedola n. 21) per ogni azione in circolazione alla data di stacco cedola, escluse le azioni proprie. Il dividendo sarà messo in pagamento in data 6 giugno 2018, con data stacco 4 giugno 2018 e record date il 5 giugno 2018.

Il Gruppo Emak ha realizzato ricavi consolidati pari a € 422,2 milioni, rispetto a € 391,9 milioni dello scorso esercizio, in aumento del 7,7%.

L’EBITDA dell’esercizio ha raggiunto il valore di € 43,9 milioni (€ 45,6 milioni adjusted), pari al 10,4% dei ricavi (10,8% adjusted) rispetto a € 39,5 milioni (€ 40,5 milioni adjusted) pari al 10,1% dei ricavi (10,3% adjusted) del 2016, con una crescita del 11,3%.

Il risultato netto del 2017 è pari a € 16,4 milioni, contro € 17,7 milioni del 2016.

La posizione finanziaria netta passiva si è attestata a € 125,3 milioni contro € 80,1 milioni al 31 dicembre 2016. Sul dato la variazione di area di consolidamento ha inciso per € 51,8 milioni.

L’Assemblea ha deliberato in senso favorevole con riguardo alla politica della remunerazione adottata dalla società, illustrata nella sezione prima della Relazione sulla remunerazione, predisposta ai sensi dell’art. 123-ter, D.Lgs 58/98, nonché dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti, per delibera Consob n. 11971/1999.

L’Assemblea ha autorizzato il rinnovo del programma di acquisto e vendita di azioni proprie per un periodo di 18 mesi a partire dalla data odierna; sino ad un massimo di n. 9.000.000 di azioni, corrispondenti al 5,490% dell’attuale capitale sociale, tenendo conto delle azioni proprie già in portafoglio, attualmente in numero di 397.233. Le quantità ed il prezzo al quale verranno effettuate le operazioni rispetteranno le modalità operative previste dai regolamenti vigenti. L’autorizzazione odierna sostituisce l’ultima autorizzazione deliberata dall’assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2017.