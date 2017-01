Emak, 391,9 mln (+2,7%) fatturato consolidato 2016

Si chiuderà con un fatturato consolidato di 391,9 milioni di euro, in crescita del 2,7% rispetto ai 381,6 milioni di euro dell’anno precedente, l’esercizio 2016 della reggiana Emak, società

quotata sul segmento Star di Piazza Affari attiva nei settori dell’outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting. E’ quanto si legge in una nota relativa ai dati preliminari consolidati esaminati dal Cda. Il 2016, viene spiegato, “ha visto crescere tutte tre le aree di business del Gruppo. Nello specifico, le vendite del settore Outdoor Power Equipment sono risultate in crescita dell’1,2% rispetto all’esercizio precedente” mentre “il settore Pompe e High Pressure Water Jetting è cresciuto complessivamente del 3,2% e le vendite del settore Componenti e Accessori sono aumentate del 4,8%”. Quanto alla posizione finanziaria netta passiva questa,

conclude la nota, “è in significativo miglioramento rispetto a quella dell’esercizio precedente, per merito della buona generazione di cassa e dell’efficiente gestione del capitale

circolante netto”.

