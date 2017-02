Elettronica in fiera a Ferrara

Torna a Ferrara Fiere per la sua 15° edizione “Elettronica Militaria e Soft Air” nel weekend dell’11 e 12 febbraio. Formula invariata, ma offerta sempre più ricca per una manifestazione che racchiude diverse anime e che occuperà i sei padiglioni di Ferrara Fiere.

Quella principale è senza dubbio la Fiera dell’Elettronica, mostra mercato ormai da anni importante punto di riferimento in tutto il nord Italia, che porterà a Ferrara oltre 100 espositori. Da non dimenticare anche i 70 espositori, sia italiani che esteri, di Militaria, mostra mercato di collezionismo militare; i 50 di Soft Air Fair, area riservata agli equipaggiamenti per l’attività ludico-ricreativa; l’area interamente dedicata ai 40 espositori di coltelleria artigianale e sportiva, e i 25 espositori di Miner Bijoux, mostra mercato di minerali, pietre dure e fossili. All’interno della manifestazione vi sarà inoltre un intero padiglione dedicato al collezionismo, con fumetti, dischi, giocattoli e artigianato.

La Fiera dell’Elettronica Festeggia dunque questa sua 15° Edizione, oltre che con l’aumento degli espositori partecipanti, anche con una partecipazione decisamente numerosa per la sezione dedicata al fumetto che vedrà infatti oltre 50 espositori presenti.

Nella giornata di domenica assolutamente da non perdere il grande appuntamento con il raduno Cosplay che si concluderà con un contest dedicato all’amore in occasione della festa di San Valentino: sfilate e premiazioni per la miglior coppia, il miglior costume maschile ed il miglior femminile. Sarà inoltre presente la bellezza con modelle e fotografi al padiglione 2 nell’ormai consueto appuntamento all’interno di Elettronica/Militaria di “Modella per un Giorno”.

All’interno della sezione Militaria saranno presenti diverse associazioni d’arma, tra cui Romagna Air Finder, la cui mission è quella di recuperare gli aerei precipitati nel corso della Seconda Guerra Mondiale nel territorio limitrofo.

Non mancheranno rappresentanti delle più importanti federazioni del Soft Air, tra cui la Federazione Italiana Giochi Tattici (FIGT) e la GAS: Gruppi Autonomi Soft Air.

Per i visitatori più attivi saranno disponibili inoltre spazi dedicati a linee di tiro e laser tag.

Non mancheranno anche svariati stand di prodotti tipici alimentari, nonché l’area ristoro prevista al padiglione 6.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet