Electrolux: acquista Spm, distributori bevande e gelato

Electrolux ha annunciato oggi l’acquisizione di SPM Drink Systems, azienda italiana specializzata nella produzione di macchinari destinati alla distribuzione di bevande ghiacciate, calde e gelato soft. L’acquisizione – informa una nota della multinazionale dell’elettrodomestico – è coerente con la strategia di Electrolux per incrementare la propria presenza nel mondo dell’ospitalità.” L’ampia gamma di prodotti proposti da SPM Drink Systems consentiranno a Electrolux Professional di diventare un fornitore di soluzioni complete, ampliando l’attuale offerta di distributori di bevande”. Con l’acquisizione che segue quella Grindmaster-Cecilware in

Nord America nel 2017 Electrolux rafforza la sua presenza nel segmento della distribuzione di bevande, in rapida crescita. “Questa acquisizione è strategica e rappresenta una soluzione

perfetta per portare valore aggiunto alla nostra offerta di prodotti”, ha detto Alberto Zanata, Presidente di Electrolux Professional. Il gruppo SPM Drink Systems ha riportato un fatturato di

circa 30 milioni di euro nel 2017 e impiega circa 110 dipendenti. Il quartier generale della società e le principali strutture produttive hanno sede a Spilamberto (MO).

