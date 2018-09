Educazione digitale con Yoox

YOOX NET-A-PORTER GROUP (YNAP), il leader globale nel luxury fashion e-commerce, è stato protagonista di un’estate all’insegna dell’educazione digitale attraverso workshop e giornate dedicate, in collaborazione con Fondazione Golinelli, in Italia, e l’Imperial College, nel Regno Unito.

Per creare la prossima generazione di innovatori e innovatrici, insieme ai suoi partner, YNAP ha promosso una serie di iniziative a conferma del proprio impegno nell’educazione digitale, fornendo alle nuove generazioni le competenze necessarie per affrontare un futuro che sarà sempre più digitale, con un particolare focus sulla formazione delle ragazze.

In partnership con Fondazione Golinelli, YNAP ha organizzato un campo estivo dedicato al coding con lezioni gratuite per studenti delle scuole superiori, dai 14 ai 16 anni. Un corso in due sessioni, il primo svoltosi nel mese di luglio e il secondo appena terminato, dal 3 al 7 settembre, presso l’Opificio Golinelli a Bologna. L’iniziativa ha riscontrato un grandissimo interesse tra i futuri innovatori, raggiungendo il numero massimo di iscrizioni con la partecipazione di oltre 50 studenti in totale.

Durante il percorso, “Impara a programmare un gadget intelligente”, grazie al supporto di esperti di tecnologia di YNAP, i ragazzi hanno avuto la possibilità di creare e personalizzare il proprio Circuit Playground, una scheda elettronica dotata di sensori e LED incorporati che risponde al linguaggio di programmazione scritto dagli studenti e rileva temperatura, luci, movimenti ed emette suoni e colori.

Il programma di educazione digitale di YNAP ha coinvolto anche il proprio Tech Hub di Londra, dove, a giugno, è stato organizzato un hackathon come parte del programma Imperial Codelab “Powered by YNAP”, che ha visto la partecipazione di circa 60 studenti tra i 10 e i 15 anni, di cui quasi 40 ragazze e 20 ragazzi. Durante l’evento, i partecipanti hanno progettato e codificato un prototipo dei siti di NET-A-PORTER e MR PORTER e hanno avuto la possibilità di creare t-shirt online che, grazie al coding, possono essere personalizzate nei disegni e nelle stampe.

Con oltre due terzi dei dipendenti costituito da donne – il doppio della media delle aziende operanti nel settore tech a livello globale – YNAP, in particolare, si pone l’obiettivo di incoraggiare le ragazze a considerare una carriera in tecnologia e nello sviluppare skill digitali attraverso le lenti della moda. YNAP è da tempo impegnata a promuovere il talento femminile in tecnologia, anche al suo interno. La sua ampia gamma di programmi include il progetto “Women in Tech” che si pone l’obiettivo di ispirare i talenti tecnologici femminili, con community, social forum, eventi, mentorship e formazione su misura, oltre ai programmi di formazione di educazione digitale e momenti di incontro con le nuove generazioni.

