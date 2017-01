Eataly punta su Cina e India

“Stiamo tessendo la tela per andare nel modo migliore in Cina, in India e nel Far East, vogliamo farlo bene. Siamo presenti in 12 Paesi, il nostro obiettivo è essere in tutte le 194 nazioni del mondo”. Lo ha detto Oscar Farinetti, patron di Eataly, in occasione della festa per il decimo compleanno. “In Italia investiremo oltre 100 milioni per il Fico Eataly World a Bologna, parco tematico dell’eccellenza agroalimentare, che apriremo il 4 ottobre. Si tratta di una realtà su 100.000 mq, con 40 officine di produzione, 25 ristoranti, 14 aule didattiche, sei grandi giostre, due ettari scoperti dedicati alla coltivazione. Vogliamo portarci ogni anno un milione e mezzo di turisti stranieri, un milione e mezzo di turisti italiani, 500.000 bambini,1 milione di pensionati. Il nostro

obiettivo è aiutare il Paese a raddoppiare il numero di turisti”.

