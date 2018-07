E’ morto Sergio Marchionne

E’ morto a 66 anni, nell’ospedale universitario di Zurigo dove era ricoverato dalla fine giugno per un intervento ad una spalla, Sergio Marchionne, ex amministratore delegato di Fca e ex ad e presidente della Ferrari. “E’ accaduto, purtroppo, quello che temevamo. Sergio, l’uomo e l’amico, se n’è andato”. Così John Elkann, presidente di Exor, la holding della famiglia Agnelli, ha annunciato la scomparsa del manager italo-canadese.

“Penso che il miglior modo per onorare la sua memoria sia far tesoro dell’esempio che ci ha lasciato – ha aggiunto – coltivare quei valori di umanità, responsabilità e apertura mentale di cui è sempre stato il più convinto promotore. Io e la mia famiglia gli saremo per sempre riconoscenti per quello che ha fatto e siamo vicini a Manuela e ai figli Alessio e Tyler”. I quali, ha riferito lo stesso Elkann, erano accanto a Marchionne nella struttura svizzera.

