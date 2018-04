E-Marco Polo balzo in Cina

Oltre 70mila prodotti venduti, 2 milioni di visitatori unici, 220.000 followers: sono alcuni numeri del 2017, primo anno di operatività di E-Marco Polo, la nuova grande vetrina di e-commerce per le aziende e i brand del nostro Paese che intendono operare nel mercato cinese, presentati in occasione del Vinitaly.

E-Marco Polo Spa è una società controllata dal Gruppo Cremonini e ha come partner Intesa Sanpaolo e Unicredit: ha lanciato un e-shop B2C su Tmall Global di Alibaba, uno dei più grandi portali di e-commerce nel mondo, per vendere direttamente i prodotti italiani ai consumatori cinesi senza avere una presenza fisica nel paese. Alibaba è il più grande marketplace di e-commerce per l’online e il mobile al mondo.

“E-Marco Polo – ha spiegato il CEO Stefano Scarsciotti – è una vetrina B2C che funge da “general contractor” e permette di vendere i prodotti direttamente con un servizio “end-to-end”, con le attività di logistica a supporto dei processi di export/import, marketing, customer care, oltre alle strategie e alle azioni di brand-marketing. Grazie alla nostra piattaforma flessibile e modulare, copriamo l’intera “value chain” dell’export in Cina”.

Le vendite sono state trainate dal vino: E-Marco Polo, è risultata la prima vetrina italiana nella vendita di vino su TMall Global, ed è tra le prime 100 vetrine del settore food&beverage di tutta Alibaba. Il lambrusco della Cantina Sociale Settecani (Castelvetro di Modena) è risultato il lambrusco più venduto su tutta Alibaba.

Il tasso di conversione medio annuo (ordini/visitatori) è stato del valore medio del 3,74%, con picchi superiori al 5%. Il 60% degli acquirenti è composto da un pubblico giovane, con un’età compresa tra i 18 e 35 anni, e il 20% torna ad acquistare su E-Marco Polo nei tre mesi successivi all’acquisto precedente, denotando un significativo tasso di fidelizzazione.

“Questi risultati – prosegue Scarsciotti – sono frutto del nostro impegno costante sui social media più importanti in cina: Tencent -Wechat e Sina-Weibo, entrambi con 500 milioni di iscritti. La nostra pagina su Weibo conta 130.000 iscritti, mentre su Wechat abbiamo 40.000 follower. In particolare, su Wechat abbiamo pubblicato una presentazione per ogni azienda produttrice che partecipa al progetto E-Marco Polo, attraverso immagini, video e contenuti scritti che descrivono la storia dell’azienda, il territorio, le tecniche produttive, mettendo il focus sui prodotti e la loro qualità”.

I primi 3 mesi del 2018 hanno accelerato questo trend positivo: il budget di fatturato lordo delle vendite è stato superato del 70%, con un tasso medio di conversione vicino al 4,5% e quasi mezzo milione di visualizzazioni.

