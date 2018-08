Dorelan sbarca ad Aosta

Nuova apertura per il franchising Dorelan.

Pronto a inaugurare, domani, sabato 4 agosto ad Aosta, il primo showroom ufficiale della città.

Duecento metri quadrati di spazio articolato negli ambienti dedicati alla zona notte.

È possibile scegliere letti, materassi, cuscini, reti e complementi combinando le diverse caratteristiche di ogni prodotto.

Principale novità 2018, tra quelle proposte nel Catalogo Exclusive di prodotti distribuiti in esclusiva nei franchising ufficiali, è Dorelan ReActive. Un vero e proprio progetto dedicato al mondo dello sport: si tratta, infatti, della prima linea notte (materassi in 3 varianti e cuscini) scientificamente testata per migliorare le performance e il recupero degli sportivi.

“Per Dorelan, l’apertura di nuovi monomarca è parte della mission che guida l’azienda da 50 anni nell’offrire l’eccellenza nella qualità del riposo 100% “bed in Italy””, si legge in una nota.