Domani a Rimini 2/a tappa roadshow ‘B Heroes’

Tappa a Rimini per il roadshow di presentazione della seconda edizione di ‘B Heroes’ percorso di accelerazione rivolto ad aziende ad alto contenuto di innovazione con sede in Italia ideato da Lm Foundation con il supporto di Intesa Sanpaolo. Domani alla kermesse ‘TTG Travel Experience’ in corso alla fiera della città romagnola le migliori startup dedicate al turismo e al tempo libero – selezionate grazie anche al supporto dell’Associazione Startup Turismo – incontreranno un team di selezionatori composto da imprenditori, manager di azienda ed

esperti di innovazione di Intesa Sanpaolo cui presenteranno le proprie attività. La prima tappa del roadshow si è tenuta lo scorso 9 ottobre a Milano. Saranno 15 gli eventi territoriali, nel corso dei quali verranno svolte le prime selezioni delle startup candidate: le imprese selezionate potranno accedere ad un percorso di formazione durante il quale verranno effettuate eliminazioni che porteranno all’individuazione dei migliori partecipanti. ‘B

Heroes’, giunto alla seconda edizione, sarà raccontato attraverso un format televisivo che si concluderà con la proclamazione dell’impresa vincitrice, la cui idea imprenditoriale potrà essere supportata da un investimento minimo di 500.000 euro.

