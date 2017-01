Disoccupazione stabile: a dicembre al 12%

Tasso di disoccupazione a dicembre al 12%, stabile su novembre e in rialzo di 0,4 punti su dicembre 2015, comunica l’Istat, mentre il dato relativo alla fascia di età 15-24 anni risale al

40,1%, al livello più alto da giugno 2015. L’ultimo mese dell’anno vede sostanzialmente invariato il numero degli occupati rispetto al precedente (+1.000), mentre mentre sono cresciuti di 242mila unità su dicembre 2015 (+1,1%). Ancora in calo gli inattivi 15-64 anni, -15mila unità su novembre e -478mila unità su dicembre 2015. A dicembre cresce l’occupazione nella fascia 25-34 anni rispetto a novembre con 46mila unità al lavoro in più (+1,2%).

