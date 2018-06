Disoccupazione in calo in Emilia Romagna

Cala dello 0,5%, nel primo trimestre 2018, la disoccupazione in Emilia-Romagna che, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, passa dal 7% al 6,5%. E’ quanto emerge dai dati sul mercato del lavoro diffusi dall’Istat e elaborati su scala regionale secondo cui un dato inferiore a quello emiliano romagnolo lo si registra solo in Trentino Alto Adige con il 4,6%. Negli ultimi dodici mesi, il tasso di disoccupazione si è collocato sul 6,4%, in calo sul 6,6% del periodo aprile 2016-marzo 2017 e sul 9% di inizio legislatura, a gennaio 2015. Quanto al tasso di occupazione, rispetto al primo trimestre

2015, è cresciuto del 2,9% dal 65,5% al 68,4% mentre gli occupati sono aumentati di 75.500 unità (+4%). “Quelli dell’Emilia-Romagna sono numeri di una regione che cresce ormai da tre anni come nessun’altra – afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini – una tendenza che secondo le stime sarà confermata anche nel 2018 e i dati sull’occupazione nei primi 3 mesi vanno in questa

direzione”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet