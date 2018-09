Dierre, accordo per l’80% di Iltras

Dierre S.p.A. di Spezzano (Modena), leader nella progettazione e produzione di profili strutturali in alluminio, protezioni per macchine automatiche, sistemi di trasporto e moduli lineari, annuncia la sottoscrizione di un accordo, tramite la società controllata Dierre Decatech di Padova, per l’acquisto dell’80% del capitale sociale di ILTRAS, dinamica società di Schio (VI), specializzata nel settore delle materie plastiche e della loro lavorazione, quali piegature termiche, incisioni e tagli laser. ILTRAS è inoltre specializzata nella realizzazione di protezioni antinfortunistiche per macchine utensili, alimentari e tessili oltre a realizzare pannelli luminosi a led (Backlight), di forme diverse e dimensioni, utilizzati nella progettazione e produzione di elementi di design ed in grado di soddisfare ogni esigenza sia in campo industriale che residenziale, sempre puntando sulla qualità del prodotto.

Grazie al personale competente e all’alto livello di specializzazione, ILTRAS è in grado di proporre al Cliente una consulenza qualificata su progetti custom in diversi ambiti dell’industria, dell’arredamento e degli espositori pubblicitari.

La seconda azienda che è entrata a far parte del Gruppo Dierre è IN UNO, Saonara (PD) società di nuova compagine ma con profonde capacità ed esperienza nel campo della progettazione e produzione di cabine di design, protezioni e insonorizzazioni di impianti di grosse dimensioni.

L’acquisizione della Società IN UNO è stata formalizzata da SINTESI, Saonara, azienda precedentemente acquisita nel luglio 2017 per una quota dell’80% e il cui capitale sociale è ad oggi al 100% sotto la governance di Dierre S.p.A.

Sia IN UNO che SINTESI, saranno in grado di proporsi come partner altamente qualificati per il settore dell’impiantistica industriale, offrendo un prodotto complementare e di alta gamma, realizzato secondo le reali necessità del Cliente, volto ad aumentare la gamma produttiva ed il valore del Gruppo.

Gli attuali livelli occupazionali in ILTRAS e IN UNO rimarranno invariati, così come le sedi produttive e commerciali.

