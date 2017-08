Dieci startup per le spiagge del futuro

La collaborazione tra CNA Emilia Romagna, Italian Exhibition Group e Mondo Balneare darà il via alla seconda edizione di SUNnext, un’area dedicata a startup che sviluppano prodotti o servizi per il turismo all’aria aperta, e consentirà a dieci giovani imprese di avere uno stand gratuito in quella che è la fiera professionale di riferimento per il settore. Dieci rivoluzioni tecnologiche made in Italy sono pronte a cambiare il modo di vivere la spiaggia. Dal robot per il bagnino di salvataggio che manda in pensione i vecchi mosconi alla macchina che congela all’istante qualsiasi bicchiere per mantenere le bevande fresche a lungo, fino all’app che porta la sharing economy in spiaggia e al modulo galleggiante eco-luxury per momenti di armonia sull’acqua, sono state selezionate le dieci startup che potranno partecipare a SUNnext, uno spazio dedicato all’innovazione nell’ambito del SUN (fiera dedicata al mondo dell’outdoor, in programma dal 12 al 14 ottobre 2017 alla Fiera di Rimini in contemporanea con TTG e SIA Guest).

Fra le molte candidature arrivate da tutta Italia per questa seconda edizione di SUNnext questi sono i nomi delle dieci selezionate: cinque vengono dall’Emilia-Romagna e le altre da Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio e Campania.

Freezemakerlife (Torino) è una piccola macchina congela-bicchieri che rende all’istante ghiacciato qualsiasi vetro, per garantire lunga freschezza alle bevande servite nelle calde spiagge d’estate.

Marinapp (Cesena) porta la sharing economy in spiaggia grazie a un’intelligente applicazione che dà l’opportunità ai clienti stagionali degli stabilimenti balneari di guadagnare mettendo in condivisione il proprio ombrellone nei giorni in cui non si utilizza e ai bagnanti di prenotarlo a prezzo vantaggioso. Il gestore dello stabilimento può così attirare nuovi clienti e avere sempre sotto controllo le assenze degli stagionali.

Iavarone Wood Technology (Napoli) ha presentato BLU (Beach Luxury Unit), un modulo balneare galleggiante in legno di larice siberiano che interpreta in maniera originale e benefica un nuovo modo di stare in armonia sull’acqua, come esperienza unica ed esclusiva, in linea con tutte le caratteristiche del luxury tourism. L’obiettivo di BLU è mettere a disposizione dell’utente un piccolo angolo di pace e tranquillità in assoluta riservatezza, immerso in un contesto esclusivo, lontano dalla costa, al largo dei lidi balneari o in acque interne.

Studiomapp (Ravenna) ha sviluppato Qirate travel, un rivoluzionario portale web per la ricerca di strutture ricettive sulla base dei servizi turistici nella zona, che ha al centro della sperimentazione la costa romagnola. Studiomapp è stata la prima startup dell’Emilia Romagna a entrare nell’incubatore dell’Agenzia spaziale europea (ESA).

Italia Sea Rescue System (Roma) ha costruito un mezzo automatico che può essere pilotato direttamente a bordo dal bagnino di salvataggio, per raggiungere in pochi istanti un bagnante in pericolo e trainarlo facilmente a riva. Il mezzo, a motorizzazione elettrica, è stato già approvato dal Ministero dei Trasporti per utilizzo come ausilio al salvataggio in mare, non necessita di alcun corridoio di lancio ed è pronto a mandare definitivamente in pensione il vecchio moscone di salvataggio.

Classedil (Ravenna) ha presentato Mutabox, una struttura di supporto temporanea per spazi aperti, in grado di fornire i servizi necessari per eventi di pubblico spettacolo, attività culturali e di intrattenimento. Mutabox può ospitare servizi igienici, sgabuzzini, infopoint, bar per somministrazione temporanea, in una scatola architettonica facilmente trasportabile e assemblabile che diventa anche palco e schermo per proiezioni ed eventi.

Paname (Rimini) ha pensato ai turisti balneari più pigri con Your Beach, una comoda app per effettuare ordinazioni al bar direttamente dal proprio ombrellone, che si integra con un innovativo software gestionale ideato appositamente per gli stabilimenti balneari.

Enki Stove (Livorno) è un dispositivo per la cottura portatile green, equipaggiato con una tecnologia sostenibile che trasforma la biomassa (legno e pellet) in gas, senza produrre fumi fastidiosi ed emissioni nocive, tutto con la massima facilità e sicurezza.

Roberto Rossi Design (Forlimpopoli) ha ideato Monolith, una doccia con pannello solare integrato e sistema di inseguimento solare che unisce sostenibilità ambientale e design.

Botanybay (Verona) ha brevettato Manta, un’esclusiva piscina fuoriterra realizzata in una avanguardistica struttura in tessuto e telaio metallico.

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet