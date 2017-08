Dentix apre a Ferrara

A Ferrara Dentix aprirà in pieno centro storico, al civico 110 di via San Romano: uno spazio, lasciato vuoto dal negozio Thun, da 230 metri quadrati, in cui, come da tradizione per il modello Dentix, lavoreranno solo professionisti italiani assunti sul territorio, 15 in totale. Lunedì 4 settembre, infatti, inaugurerà un nuovo centro ad alta specializzazione a Ferrara, il sesto in Emilia Romagna, nonchè il 21esimo in Italia. Così, dopo i centri di Forlì, Imola, Rimini, Ravenna e Faenza, con Ferrara salgono a 6 i poli Dentix in Emilia-Romagna, 21 in Italia. Obiettivo: portare la formula Dentix nel resto del Paese, arrivando entro la fine dell’anno a un totale di 30 nuove cliniche di proprietà, con la creazione totale di 450 nuovi posti di lavoro, assumendo professionisti italiani sul territorio. «La nostra attenzione si rivolge alla provincia italiana, un tesoro grandissimo, da valorizzare con servizi di prima qualità di cui tutti possano usufruire. Pensiamo soprattutto a quanti, con la crisi, hanno dovuto rinunciare alle cure dentali – commenta Paolo Marzo, Marketing Manager Italia. – Vogliamo che la preparazione professionale, la flessibilità del servizio offerto e l’attenzione alle necessità di ogni paziente siano a disposizione di tutti coloro che vogliono riprendersi cura del proprio sorriso, raggiungendo facilmente un centro di avanguardia e specializzazione per la cura e il benessere della bocca, contando su prezzi accessibili e su specialisti con cui instaurare un rapporto di stima destinato a durare nel tempo. Siamo certi che sia proprio questo mix di fattori a fare la differenza, oggi e sempre di più nel futuro».

Riproduzione riservata © 2017 viaEmilianet