Delegazione asiatica alla Care di Castelfranco

Il Sindaco Stefano Reggianini si è recato presso l’azienda CA.RE. Castelfranco Revisioni – ORVI srl, per ricevere una delegazione del Ministero dei Trasporti di un importante paese asiatico, interessata alla normativa e ai controlli tecnici relativi alle revisioni dei ciclomotori e motoveicoli qui in Italia, accompagnata dal rappresentante Italia della multinazionale Snap-On che produce i banchi di prova per i controlli.

La delegazione asiatica, formata da una dozzina di persone, è venuta in Italia per capire come implementare tecnicamente le revisioni di moto e ciclomotori nel loro paese, in quanto l’Italia è all’avanguardia nei controlli di tali veicoli. Gli ospiti hanno trascorso un paio d’ore assieme ai tecnici dell’azienda castelfranchese, per capire la revisione di un ciclomotore e di un quad in particolare.

