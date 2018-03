Datalogic, ricavi consolidati a 606 milioni

Ricavi consolidati a 606 milioni di euro (+5,1%), Ebitda a 103,3 milioni (+14,3%), utile netto a 60,1 milioni (+31%) e posizione finanziaria netta positiva in forte miglioramento a 30,1 milioni dai 3,5 milioni registrati al 31 dicembre 2016. Sono i dati economici 2017 approvati dal Cda di Datalogic, azienda specializzata nella produzione di tecnologie per la acquisizione automatica dei dati, che ha proposto un dividendo di 50 centesimi per azione, +67% rispetto al dividendo dell’anno precedente. In assenza di cambiamenti significativi nei trend economici e di settore in atto, il Gruppo prevede “di poter perseguire anche nel 2018 obiettivi di crescita dei ricavi e della profittabilità, mantenendo la solidità finanziaria e continuando nella generazione di cassa”.

