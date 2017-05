In Borsa, così come nei ricavi del 2016 e nei risultati del primo trimestre dell’anno in corso, vola Datalogic, l’azienda leader nel settore dell’acquisizione dei dati e dell’automazione che ha toccato quota 577 milioni di fatturato nell’anno passato ed ora continua, diversificando i mercati, nel progetto di espansione: dagli Stati Uniti all’Estremo Oriente.

