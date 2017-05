Dal Marconi volo diretto per Kiev

E’ stato presentato il nuovo volo di linea diretto Bologna-Kiev che verrà effettuato dalla compagnia ucraina Dart – Ukrainian Airlines a partire dal 2 giugno.

Il volo sarà effettuato con Airbus A320 ed avrà due frequenze settimanali (il martedì e venerdì), con partenza da Kiev alle ore 9.50 ed arrivo a Bologna alle 11.30. Il volo da Bologna partirà alle 12.30 con arrivo a Kiev alle ore 16.00.

Le tariffe lancio sono: da 122 € per volo solo andata, da 202 € per volo andata e ritorno. Per info e prenotazioni: aerodart.com.ua

Alla presentazione di oggi erano presenti: Nataliia Sville, Deputy of Commercial Director – DART Ukrainian Airlines, Mario Meccoli, Rappresentante Amministrazione Statale Regionale di Chernivtsi (Ucraina) e Antonello Bonolis, Direttore Business Aviation e Comunicazione Aeroporto G. Marconi di Bologna