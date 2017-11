Dal Marconi anche in Cina

Un nuovo significativo risultato dell’azione strategica di sviluppo di Aeroporto di Bologna: il 15 Giugno 2018, infatti, atterrerà al Marconi il primo volo diretto da Nanchang, capoluogo dello Jiangxi, nel sud-est della Cina. Nelle settimane successive, atterreranno e partiranno da Bologna altri voli da/per la Cina, per un totale di 60 voli in arrivo e altrettanti in partenza. Si rafforza così ulteriormente il network di destinazioni che ha avuto negli ultimi anni l’Est del mondo, con Istanbul, Mosca e Dubai, come direttrice principale di sviluppo strategico, con l’ampliamento progressivo della connettività di Bologna e del suo territorio. L’accordo che sancisce l’avvio delle nuove rotte charter è stato ufficializzato pochi minuti fa presso l’Ambasciata Italiana a Pechino dall’amministratore delegato di AdB Nazareno Ventola, dal direttore Business Aviation e Comunicazione di AdB Antonello Bonolis, dal vice presidente di Blue Panorama Airlines Remo Della Porta e dal vice presidente del tour operator cinese Phoenix Li Jia. “E’ veramente con grande soddisfazione ed orgoglio – ha commentato il presidente di AdB Enrico Postacchini – che oggi annunciamo l’avvio dei primi voli diretti con la Cina, un obiettivo voluto dal territorio e fortemente perseguito da tutta la nostra società. Un grazie va anche agli enti locali, regionali e di promozione turistica, che in questi mesi hanno lavorato al nostro fianco”. I voli con la Cina arrivano dopo l’ottenimento, da parte del Marconi, della certificazione di accoglienza Welcome Chinese della Chinese Tourism Academy, il riconoscimento governativo cinese che attesta l’offerta di servizi aeroportuali pensati per il passeggero cinese e che favorisce l’entrata nel mercato cinese.

