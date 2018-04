Dal 15 al 19 aprile torna il Buy Emilia Romagna

Dagli Stati Uniti all’India, passando per Sudamerica, Europa e Medio Oriente. 73 tour operator provenienti da 30 Paesi parteciperanno al Buy Emilia Romagna 2018. Dal 15 al 19 aprile torna la Borsa Regionale del Turismo, il tradizionale appuntamento per la promo-commercializzazione dell’offerta turistica lungo la Via Emilia, dal mare alla montagna passando per le città d’arte, promosso da Confcommercio Emilia Romagna in collaborazione con APT Servizi. La 23esima edizione del Buy è stata presentata a Bologna, a Palazzo Vassè Pietramellara. Alla conferenza stampa il Presidente della Regione Stefano Bonaccini ha ricordato i grandi investimenti fatti nella governance turistica che hanno fatto del settore uno dei traini economici importanti per l’Emilia Romagna. Il Buy si aprirà il 15 aprile con l’evento di benvenuto a FICO Eataly World. I due giorni successivi, i buyer esteri potranno partecipare a dieci educational tour alla scoperta delle destinazioni turistiche. Il 18 aprile, a Palazzo de’ Toschi si svolgerà la vera e propria Borsa turistica: 70 qualificati operatori dell’offerta regionale potranno vendere ai 73 buyers mondiali le proposte di soggiorno nella nostra regione.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet