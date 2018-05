Da Emil banca i BATTITI per startup

Emil Banca lancia Battiti, il nuovo progetto dedicato a startup ad alto impatto sociale e ambientale, sviluppato grazie al contributo tecnico di Kilowatt.

Dall’8 maggio al 30 giugno è aperto il bando per partecipare al percorso che accompagnerà dal business plan fino all’accesso al mercato le migliori startup emiliane a impatto sociale e ambientale.

Battiti è un percorso di accelerazione per startup pronte a testare i propri prodotti o servizi sul mercato, rivolto a imprenditori che vogliono generare un cambiamento rilevante e misurabile nella società e nel mercato in cui operano.

“Battiti rappresenta un progetto strategico per Emil Banca, perché permette di fornire una risposta alle tante richieste provenienti dalle nuove imprese, mettendo a sistema l’innovazione emergente con un ecosistema di 23 mila imprese clienti. Alla base c’è la convinzione che lo sviluppo e la crescita del nostro territorio passino attraverso la condivisione delle conoscenze e del rischio con chi ha idee innovative, un approccio etico al mercato e una visione di lungo periodo. Battiti nasce esattamente per questo: per offrire la spinta necessaria a chi ha un progetto d’impresa ad alto impatto sociale e ambientale e la volontà di farlo crescere”, si legge in una nota

