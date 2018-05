Da domani torna in grande stile RiminiWellness

Domani alla fiera di Rimini apre la tredicesima edizione di RiminiWellness, il grande appuntamento di fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione che lo scorso anno portò sulla riviera oltre 268mila presenze. La manifestazione di Italian Exhibition Group

fino a domenica 3 giugno convoglierà nei padiglioni e lungo la costa operatori professionali e tanti appassionati. Al taglio del nastro, insieme al sindaco di Rimini Andrea Gnassi e al presidente di Ieg, Lorenzo Cagnoni, saranno presenti grandi atleti come la campionessa olimpica di sci, Sofia Goggia, e il collega Peter Fill, vincitore di due medaglie iridate. Nel

pomeriggio la tuffatrice Tania Cagnotto presenterà in anteprima il suo libro ‘Oro, Argento e Tania’. E sarà presente anche Simone Sabbioni, il riminese nuotatore olimpico e primatista

italiano nei 100 metri dorso. In fiera sono attesi gruppi di buyers e visitatori provenienti da circa 80 Paesi. RiminiWellness occuperà tutto il quartiere fieristico con circa 400 aziende, tra dirette e

rappresentate. In totale sono 46 i palchi attivi (5 per il pilates, 5 acqua, 6 danza, 4 indoor cycling, 17 fitness, 5 walking, 4 yoga), la più grande area acqua mai realizzata indoor con 350 metri quadrati di vasche per un totale di 1200 metri cubi di acqua, più di 500 presenter provenienti da tutto il mondo; oltre 1500 ore di lezione, 1960 singole sessioni di allenamento in 4 giorni.

