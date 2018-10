Da Camera Commercio Modena 50mila euro di incentivi

La Camera di commercio di Modena, nell’ambito delle iniziative promozionali per favorire il

consolidamento del sistema economico locale, ha messo a disposizione 50mila euro per incentivare la creazione e la crescita di neo imprese. Il “Bando a sostegno della nascita e dello sviluppo di nuove imprese in provincia di Modena – Anno 2018” è rivolto agli aspiranti imprenditori intenzionati ad avviare una nuova attività e alle piccole e medie aziende già presenti, iscritte nell’apposito registro a partire dal primo gennaio 2018. Le neo-imprese dovranno essere costituite con sede legale e/o unità locale in provincia di Modena entro il 30 marzo 2019, e rese attive entro e non oltre il 30 aprile 2019. Il contributo camerale a fondo perduto è fissato nella misura del 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 5mila euro. Sono ammissibili le spese legate alla creazione di una nuova impresa realizzate nella sede o unità locale presente in provincia di Modena. In particolare, sono finanziabili gli oneri connessi alla costituzione, l’acquisto di beni strumentali e software, le spese per la realizzazione del sito internet, la registrazione e sviluppo di marchi e brevetti, la consulenza e servizi negli

ambiti del marketing, logistica, personale, economico-finanziario, contrattualistica. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle ore 8 del 2 novembre 2018 fino alle 20 del 30 novembre.

