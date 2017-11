Cyber weekend, per Yoox boom da mobile

YOOX NET-A-PORTER GROUP S.p.A (MTA: YNAP), leader globale nel luxury fashion e-commerce, con l’inizio delle Festività ha registrato un incremento significativo degli acquisti da mobile, con un picco di vendite record del 66% raggiunto nella giornata di domenica.

C’è stato un forte aumento dei clienti che hanno effettuato il loro primo acquisto tramite le app del Gruppo e l’app iOS di YOOX, in Italia, è stata la prima nella sezione “Shop until you Drop” dell’App Store.

Uno dei tratti distintivi delle vendite è stata la crescente tendenza all’acquisto di regali per se stessi in particolare nella categoria hard luxury e party wear.

Nella categoria hard luxury, l’articolo più costoso venduto su NET-A-PORTER è stato un braccialetto di diamanti del valore di 43.000 Euro. Anche gli orecchini sono andati particolarmente bene durante questo weekend, tra i quali un mono-orecchino “ear cuff” di diamanti del valore di 23.000 Euro. La categoria dell’hard luxury ha registrato un’ottima performance negli Stati Uniti, trainata dal lancio delle collezioni di alta gioielleria. La clientela femminile si è focalizzata sull’imminente stagione delle feste, le vendite degli abiti da sera continuano ad aumentare – e sono infatti una delle categorie a più forte crescita – con due abiti lunghi venduti a 10.100 Euro ciascuno.

Giacche in pelle, cappotti invernali e blazer hanno avuto molto successo tra i clienti di MR PORTER, con una buona performance delle vendite degli smoking negli Stati Uniti. Anche gli orologi hanno registrato ottimi risultati, trainati dai recenti lanci dei brand, tra cui TAG Heuer, Piaget and Jaeger-LeCoultre.

