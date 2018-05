Custom acquisisce Italiana Macchi

Custom ha acquisito Italiana Macchi, una delle maggiori industrie produttrici di bilance elettroniche da banco e sistemi di pesatura per l’industria. Nel complesso l’operazione portata avanti dal Gruppo Custom per l’acquisizione della storica ditta con 132 anni di storia alle spalle è durata più di due anni. L’azienda, storica proprietaria dei marchi Italiana Macchi e Zenith, è specializzata in ambito grande distribuzione e retail, ha 47 dipendenti, oltre 400 concessionari e più di 117 modelli. Fondata nel lontano 1886 ha un fatturato medio negli ultimi 4 anni di oltre 8 milioni di euro.

