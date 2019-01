Cso al Fruit Logistica di Berlino

La grande collettiva italiana coordinata da CSO Italy con la collaborazione di ICE, Fruitimprese e Italia Ortofrutta si presenta all’edizione 2019 di Fruit Logistica a Berlino, a febbraio, con uno spazio di 1200 metri quadri e oltre 50 aziende presenti.

Una prova di sinergia che mette sotto lo stesso brand le più importanti aziende del Made in Italy ortofrutticolo italiano concentrando l’attenzione sul valore delle produzioni.

Il maxi stand realizzato grazie alla collaborazione di ICE, Fruitimprese, CSO Italy e Italia Ortofrutta sarà proposto in una nuova veste che metterà molta attenzione alla naturalità dei materiali e all’esposizione dei prodotti.

Il valore del Made in Italy sarà messo in evidenza grazie al Progetto ICE “TASTE THE ITALIAN WAY OF LIFE” evento che prevede la presentazione dell’Italian Excellence Menu con la degustazione di un ricco menù che unisce l’ortofrutta alle altre eccellenze alimentari italiane conosciute in tutto il mondo (pasta, pizza, formaggi, salumi e gelati).

Nella tre giorni fieristica lo stand si animerà con importanti iniziative volte a valorizzare i plus del Made in Italy ortofrutticolo.

Dal 6 all’8 febbraio 2019 sono in programma eventi e presentazioni che vedranno coinvolte le massime autorità del settore.

Il 6 febbraio si terrà la conferenza di inaugurazione del Progetto ICE “Taste the Italian Way of Life” a cui seguirà una conferenza stampa di lancio internazionale di Futurpera 2019.

Il 7 febbraio è in programma l’evento organizzato da CSO Italy: progetti internazionali per l’ortofrutta italiana, la conferenza stampa di lancio di novità di prodotto per Canova e l’evento di presentazione del Consorzio Bestack.

Il venerdi 8 febbraio si terrà l’annuale incontro IKO (International Kiwifruit Organization) per fare il punto sulla situazione produttiva del kiwi nel mondo.

Il programma degli eventi è ancora parziale e potrebbe subire variazioni e arricchirsi di ulteriori iniziative.

