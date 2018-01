Cse annuncia il closing per OneWelf

Il Gruppo Cse, leader nazionale nella fornitura di soluzioni end-to-end per il mondo bancario e finanziario, annuncia il closing dell’operazione per l’acquisizione da Nexi Spa della società OneWelf Srl, dedicata al service operativo di Fondi Pensione. OneWelf nasce dalla cessione delle attività dedicate da Nexi (ex-Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane), fino a dicembre scorso, all’erogazione dei servizi di Transfer Agent per i Fondi Pensione. La nuova società, con sede operativa a Roma, annovera tra i propri clienti circa 40 operatori di livello nazionale e internazionale (tra cui Arca, AXA, Azimut, Zurich, Anima, Bankit, Bnl e Iccrea) con circa 800.000 aderenti.

