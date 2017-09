CRP Technology, nuovo accordo con Germania e Austria

La modenese CRP Technology ha siglato un accordo con la LSS Laser-Sinter-Service GmbH per la rivendita in Germania e Austria dei suoi materiali rinforzati con fibra di carbonio Windform® XT 2.0 e Windform® SP.

Si tratta del completamento di un rapporto in vigore da diversi anni.

“Conosciamo LSS da molto tempo – spiega l’Ingegner Franco Cevolini, CEO e Direttore Tecnico di CRP Technology – . E’ un nostro fornitore di tecnologia per l’Additive Manufacturing. Non solo ci affidiamo a LSS per l’attività di manutenzione, ma con i loro esperti abbiamo messo a punto aggiornamenti hardware e software sulle stampanti del nostro parco macchine.

Ora vogliamo entrare nel mercato tedesco e austriaco con un distributore ufficiale per i nostri materiali compositi caricati con fibra di carbonio, e abbiamo pensato di affidare a loro questo incarico”.

Hermann Hanning, Direttore Tecnico di LSS GmbH, dichiara: “Questa collaborazione, che definisco “strategica”, è la conseguenza logica di un rapporto lavorativo duraturo.

Siamo entusiasti di poter finalmente offrire una soluzione top chiavi in mano.”

In base all’accordo siglato, LSS non si limiterà al ruolo di rivenditore, ma sarà in grado di fornire il supporto tecnico adeguato, in base alle esigenze del cliente: dal set-up iniziale all’assistenza durante l’utilizzo del materiale.

