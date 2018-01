Crp di nuovo al Ces

Il Gruppo CRP partecipa al CES per il terzo anno consecutivo.

Il Consumer Electronics Show meglio noto con l’acronimo CES® (dal 9 al 12 gennaio 2018, Las Vegas, Stati Uniti) è l’evento più importante dell’anno per l’innovazione e la tecnologia, capace di attirare oltre 170mila visitatori da tutto il mondo.

Il Gruppo CRP sarà presente allo stand 8910 TECH EAST, LVCC, NORTH HALL, 3D Printing Marketplace insieme a CRP USA (azienda partner americana) e ad Energica Motor Company S.p.A., il primo costruttore di moto elettriche supersportive Made in Italy. Energica è nata dall’expertise del Gruppo CRP.

“Il Gruppo CRP, leader mondiale nelle lavorazioni meccaniche CNC di precisione e stampa 3D professionale (Sinterizzazione Selettiva a mezzo Laser con i materiali compositi Windform® e Sinterizzazione Laser Diretta di metalli) da sempre rappresenta un centro d’eccellenza per le tecnologie all’avanguardia e i processi innovativi. Il know-how del Gruppo, unito all’esperienza maturata in oltre 45 anni a servizio del mondo dei motori, hanno consentito ad Energica Motor Company di nascere, svilupparsi e crescere in pochi anni, diventando primo costruttore di moto elettriche supersportive Made in Italy. Energica ha saputo portare il mercato elettrico ad un altro livello. Grazie al suo ruolo e al background del Gruppo CRP, Energica è stata scelta da Dorna come costruttore unico per la FIM Moto-e World Cup, che diventerà realtà nel 2019.

Il Gruppo CRP presenterà al CES 2018 i prototipi funzionali in stampa 3D professionale e materiali compositi Windform® delle selle e dashboard della sportiva di casa Energica, quella Ego da cui deriverà la versione da corsa per i team della FIM Moto-e World Cup”, si legge in una nota.