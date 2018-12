Crn, gruppo Ferretti, presenta Begalia

CRN presenta il concept di Begallta, yacht di 75m che incarna uno spirito dinamico e all’avanguardia. Il nuovo progetto è stato sviluppato dall’ufficio tecnico di CRN (Ferretti Group) in collaborazione con gli studi di design e architettura Lobanov Design – che ha curato le linee esterne e il layout degli spazi – e Pulina DNA, a cui è stata affidata la progettazione degli interni. “Begallta è uno yacht senza paragoni e unico nel suo genere, in cui il tratto stilistico dello studio Lobanov emerge con tutta la sua forza ”, ha dichiarato Stefano De Vivo, CRN Chief Commercial Officer. “Amiamo le sfide e questa collaborazione con lo studio Lobanov Design ha prodotto un progetto innovativo e

realmente dirompente, capace di fondere in modo armonioso la ricercatezza dello stile moderno con il contatto emozionante con gli elementi naturali”.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet