Crescita a due cifre per il Gruppo System

Il Gruppo System, leader internazionale nella progettazione e realizzazione di soluzioni di processo produttivo per l’industria ceramica e altri settori industriali come l’intra-logistica e l’elettronica ha reso noto in sede di conferenza stampa, i dati economici previsionali relativi all’anno 2017 illustrando, attraverso la voce del suo Presidente Franco Stefani, i caratteri distintivi di un gruppo industriale in forte crescita ed espansione a livello mondiale.

La capacità di dare vita a processi unici al mondo ha sempre contraddistinto il Gruppo System che per l’anno 2017 prevede un giro d’affari di 530 milioni di euro. Un’importante crescita, pari ad un incremento del 23% rispetto al 2016, dato da considerarsi al netto della cessione di System Logistics SpA al Gruppo Krones, avvenuta a giugno 2016.

Dietro a questi traguardi si cela una profonda conoscenza, un’attenta analisi dei processi e le grandi sfide raccolte negli anni, che hanno portato l’impresa a divenire leader mondiale di riferimento in qualità di Innovatori di Processo.

Il Gruppo è presente in 25 Paesi con 40 società controllate, ha una quota export dell’85% e conta oltre 2000 dipendenti nel mondo. Le aziende che fanno parte del Gruppo System sono: System, Laminam, Modula, Tosilab, System Sicurezza, Premium Care e Studio 1.

