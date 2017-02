Cremonini investe su Toronto

Il gruppo Cremonini continua a investire su scala mondiale, dopo aver acquisito attraverso la Ibis Salumi-Italia alimentari un nuovo stabilimento in Canada, si appresta ora con Inalca Food and Baverage a chiudere per rilevare un grosso distributore ad Hong Kong mentre entro giugno è in programma un’altra importante operazione in Finlandia.

Il punto sulle strategie del gruppo è stato fatto dall’amministratore di Inalca Luigi Scordamaglia alla Ibis Salumi di Parma al lancio di Apertamente, iniziativa di Federalimentari che punta ad aprire le porte delle aziende al pubblico. E proprio la società del gruppo Cremonini attiva nel segmento affettati con un fatturato prossimo ai 150 milioni di euro a Toronto ha in programma un investimento di 4 milioni per un sito produttivo dedicato al confezionamento in vaschetta. Una mossa che gioca in anticipo rispetto al nuovo trattato commerciale con il Canada che sarà operativo in aprile.

