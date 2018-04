Crei-Amo, a scuola d’impresa

I Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia Area Centro partecipano anche quest’anno al progetto “CREI-AMO L’IMPRESA”, realizzato in collaborazione con il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna, l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna e AlmaLaurea, per stimolare negli studenti la sensibilità verso la cultura d’impresa e l’imprenditorialità come prospettiva di futuro professionale.

Due le scuole coinvolte quest’anno nel progetto, una a Bologna e una a Ferrara. A Bologna stanno elaborando un’idea d’impresa che struttureranno in un vero e proprio business plan gli studenti della classe 3^ del Liceo Economico e Sociale dell’Istituto San Luigi, coordinati dalla docente Lucia Marrano e con la supervisione del giovane imprenditore Lorenzo Mantovani; a Ferrara partecipano invece gli studenti della classe 4^F del Liceo Artistico “Dosso Dossi”, sotto la regia della docente Virna Tagliatti e dei giovani imprenditori Ivan Franco Bottoni e Annalisa Po.