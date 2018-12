Credito Cooperativo, oltre 6mila sì per l’ingresso in Iccrea

Al Palazzo dello Sport di Casalecchio ampia partecipazione della base sociale della Bcc presente a Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Parma e Mantova che ne ha sancito l’ingresso nel Gruppo Bancario Cooperativo Nazionale

“I nostri soci hanno compreso come la riforma che ha voluto riunire le BCC nel nuovo Gruppo bancario Cooperativo Iccrea non solo non cancella la storia, la natura e la vocazione delle BCC, ma le inserisce in un sistema che garantisce maggiore solidità e permette di effettuare investimenti e ottenere sinergie fino ad ora impossibili da realizzare. Permette in sostanza di continuare a fare meglio quello che le Banche di Credito Cooperativo hanno sempre fatto: lo sviluppo e il sostegno del loro territorio” .

Questo il commento a caldo del presiedente di Emil Banca, Giulio Magagni, dello storico risultato dell’Assemblea generale dei Soci che questa mattina al Palazzo dello sport di Casalecchio ha sancito l’adesione della Bcc emiliana al Gruppo Cooperativo Nazionale guidato da Iccrea.

Emil Banca, che con oltre 47 mila soci e 88 filiali presenti nelle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Parma, Reggio Emilia e Mantova è per dimensione la seconda Banca di Credito Cooperativo d’Italia, entra così da protagonista nel costituendo Gruppo bancario (il via ufficiale è fissato per il prossimo 8 gennaio).

I soci presenti all’assemblea sono stati circa 6.200 che in maniera compatta (una decina i voti contrari) hanno approvato le modifiche statuarie proposte dal Cda al fine di consentire alla Banca di aderire al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea in base a quanto stabilito dalla legge 49/2016 di riforma del Credito Cooperativo e dalle sue successive modifiche.

