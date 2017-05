Credit Agricole Italia; nominati due vice direttori generali

Due nuovi vice direttori generali per Credit Agricole in Italia. Il cda dell’istituto presieduto

da Ariberto Fassati e guidato dal Ceo Giampiero Maioli, si legge in una nota, ha formalizzato la nomina di Roberto Ghisellini come vice Dg Retail e Olivier Guilhamon come vice Dg Corporate,

con responsabilità della Direzione Credito e della Banca d’Impresa. Ghisellini che mantiene il ruolo di Dg di Credit Agricole FriulAdria, avrà la responsabilità, oltre che della rete commerciale, anche del Marketing e Digital e del canale Private Banking. Mentre Guilhamon supervisiona anche la controllata CALIT (Crédit Agricole Leasing Italia).

