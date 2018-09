Crédit Agricole CIB sceglie Cogito di Expert System

Expert System S.p.A., leader nel mercato dell’Artificial Intelligence, ha supportato Crédit Agricole CIB (Corporate and Investment Bank), nello sviluppo del progetto PanOptes, volto ad automatizzare l’analisi e il trattamento di flussi di informazioni pubbliche così come la gestione di contenuti non strutturati. PanOptes è un portale web che sfrutta l’intelligenza collettiva per fornire le informazioni più pertinenti presenti in flussi di dati pubblici, individuate grazie all’analisi semantica. PanOptes impiega soluzioni innovative per offrire i migliori risultati. In particolare, grazie a Cogito, assicura il trattamento semantico di enormi volumi di contenuti testuali provenienti da fonti diverse. Gautier Sartorius, Securitisation Chief Information Officer, Global Markets Division di Crédit Agricole CIB e fin dall’inizio promotore del progetto PanOptes, ha dichiarato: “Expert System ha costituito un reale fattore di accelerazione del progetto. La facilità con cui è stata realizzata la prima versione pilota ci ha consentito di testare in tempi brevi le funzionalità del nostro sistema, mostrando il valore aggiunto della tecnologia Cogito. In particolare, il modulo Media Topic, in grado di estrarre in tempo reale i trend globali che emergono dal flusso di notizie della stampa, ha immediatamente suscitato un grande interesse al nostro interno. I punti di forza di Cogito consistono nella rapidità di implementazione, nella facilità d’impiego e nella ricchezza del lessico e del sistema di classificazione, pronti per essere utilizzati da subito.” La tecnologia Cogito, basata su algoritmi di intelligenza artificiale cognitiva per il trattamento automatico delle informazioni, fa parte integrante della piattaforma PanOptes. Oggi, la nuova soluzione combina un motore di ricerca semantico e un assistente virtuale per comprendere con precisione il contenuto delle fonti d’informazione allo scopo di classificarle, rilevare le opinioni espresse nei testi e formulare una classificazione in base all’argomento o alla localizzazione geografica, basandosi in particolare su tecniche di analisi linguistica multilingue. “Grazie alla flessibilità di questi strumenti, possiamo migliorare costantemente le funzionalità in base ai feedback ricevuti dagli utenti. I colleghi sono entusiasti di questo nuovo approccio” ha aggiunto Gautier Sartorius. Alain Biancardi, VP Sales & Marketing di Expert System France, afferma: “Siamo orgogliosi del progetto svolto in collaborazione con Crédit Agricole CIB che si contraddistingue per la portata innovativa. Il nostro software Cogito non consiste semplicemente in un insieme di algoritmi di analisi semantica per il trattamento dei testi, è uno strumento che favorisce la condivisione della conoscenza e la sua gestione collaborativa.”

